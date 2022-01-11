Губернатор предложил министру здравоохранения не сеять тревогу по поводу штамма «Омикрон»

За два месяца заболеваемость коронавирусом в Саратовкой области упала более, чем в три с половиной раза. Доля тяжелых больных неуклонно сокращается. Сегодня таких только 11%. Об этом в ходе заседания координационного совета по коронавирусу 11 января сообщил губернатор Радаев. Он отметил, что министр здравоохранения Олег Костин «сеет панику» по поводу приближающегося штамма «Омикрон», и возможных сложностях в работе системы здравоохранения.

- Вчера Олег Николаевич публично высказался о рисках, связанных с новым штаммом, отметив возможные перебои в работе скорой помощи. Считаю, что сеять тревогу – преждевременно. Чтобы обеспечить готовность, нужно принять исчерпывающие меры. И всеми доступными способами убеждать население вакцинироваться, в том числе делать повторные прививки. Только тогда можно избежать перегрузки скорых и стационаров, - покритиковал, но согласился с выводами министра Радаев.

При этом он отметил, что в праздничные дни темпы вакцинации снизились, что создает дополнительные риски развития пандемии.

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