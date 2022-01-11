В Балаково десятки домов остались без света до вечера

Сегодня, 11 января, в Балаково десятки домов остались без света. Энергетики сообщили о проведении плановых работ.

Завтра, 12 января, ремонт электросетей будет продолжен. Часть домов отключают с утра до вечера, а часть только после обеда.

Сегодня с 13:30 до 16:30 света не будет по адресам:

- улица Заозерная, в домах 2-4, 1-9;

- улица Тихая, в домах 1-11, 2-12;

- улица Хорошая, в домах 2-20, 1-35;

- улица Центральная, в домах 2-64, 1-77;

- улица Набережная, в домах 4-40, 5-39;

- улица Дубовая, в домах 1-13, 2-14;

- улица Дорожная, в домах 2-4, 1-5;

- улица Родниковая, в домах 2-44, 9-47;

- улица Лесная, в домах 2-16, 9-15;

- улица Волжская, в домах 2-44;

- улица Пристанская, в доме 5;

- переулок Вишневый, в домах 2-14, 1-9.

Завтра с 8:30 до 18:00

МКЖД РП/ТП-11

ул. Трнавская 27, 27А

А с 13:30 до 16:30

Частный сектор КТП-7

ул. Харьковская, 1-13, 30-37

ул. 1 Мая, 8-20, 13-29

ул. Красная Звезда, 89-111, 94-120

ул. Урицкого, 4/1, 7-9

ул. Студенецкая, 2-24

ул. Колхозная, 26-32

ул. Коммунистическая, 95-113.