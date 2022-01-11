В Балаково десятки домов остались без света до вечера

Сегодня, 11 января, в Балаково десятки домов остались без света. Энергетики сообщили о проведении плановых работ.
Завтра, 12 января, ремонт электросетей будет продолжен. Часть домов отключают с утра до вечера, а часть только после обеда.
Сегодня с 13:30 до 16:30 света не будет по адресам:
- улица Заозерная, в домах 2-4, 1-9;
- улица Тихая, в домах 1-11, 2-12;
- улица Хорошая, в домах 2-20, 1-35;
- улица Центральная, в домах 2-64, 1-77;
- улица Набережная, в домах 4-40, 5-39;
- улица Дубовая, в домах 1-13, 2-14;
- улица Дорожная, в домах 2-4, 1-5;
- улица Родниковая, в домах 2-44, 9-47;
- улица Лесная, в домах 2-16, 9-15;
- улица Волжская, в домах 2-44;
- улица Пристанская, в доме 5;
- переулок Вишневый, в домах 2-14, 1-9.
Завтра с 8:30 до 18:00
МКЖД РП/ТП-11
ул. Трнавская 27, 27А
А с 13:30 до 16:30
Частный сектор КТП-7
ул. Харьковская, 1-13, 30-37
ул. 1 Мая, 8-20, 13-29
ул. Красная Звезда, 89-111, 94-120
ул. Урицкого, 4/1, 7-9
ул. Студенецкая, 2-24
ул. Колхозная, 26-32
ул. Коммунистическая, 95-113.