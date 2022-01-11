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Здоровье11 января 2022 12:40

Олег Костин ревакцинировался в прямом эфире

Глава саратовского минздрава напомнил о добровольности вакцинации
Наталия Калинина
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Олег Костин на ревакцинации

Олег Костин на ревакцинации

Сегодня, 11 января, Олег Костин ревакцинировался от коронавируса в прямом эфире. Трансляция велась в официальном аккаунте регионального минздрава в Инстаграм.

Глава ведомства напомнил, что вакцинация – дело добровольное, однако это единственный способ победить болезнь.

Олег Костин прошел ревакцинацию в компании коллег, потому что баночка препарата рассчитана на пять доз.

Олег Костин делает прививку

Олег Костин делает прививку

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