Дмитрий Мытарев

Завтра, 12 января, в Саратове будет снегопад с туманом и гололедицей, об этом рассказал начальник отдела метеорологии регионального Гидрометцентра Дмитрий Мытарев.

В среду и четверг в Саратове и других районах Правобережья ожидается много снега. До конца текущей недели в области не будет сильных морозов. Температура колеблется от -5 до -10 ночью, в Левобережье на пару градусов ниже. Днем от -3 до -8 градусов.

В регионе также ожидается туман и усиление ветра до 16 метров в секунду.

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