Жителя Балаково устроили на работу в отдел полиции за неуплату алиментов

Жителю Балаково назначили 120 часов исправительных работ за неуплату алиментов. Теперь двухлетняя малышка получит положенные средства, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

34-летний житель Балаково числился безработным и уклонялся от выплаты алиментов на двухлетнюю дочь. Образовалась задолженность в размере 85 тысяч рублей.

Суд приговорил его к 120 часам обязательных работ. Его устроили на работу в полицию и присудили штраф в две тысячи рублей.

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