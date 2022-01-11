Стипендию губернатора в 18 тысяч рублей будут получать 15 молодых артистов Саратовской области

В Саратовской области 15 молодых артистов в 2022 году станут получателями именной стипендии губернатора.

Стипендии молодым артистам Валерий Радаев назначил сегодня, 11 января. В постановлении об этом 15 фамилий - артисты театров Саратовской области, а также филармонии.

Размер губернаторской стипендии молодым артистам - 18 тысяч рублей.

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Лауреатами стипендии стали Дарья Доронина, Елизавета Иоселева, Анастасия Кайро, Владислав Калашников, Антон Козлов, Дмитрий Кривоносов, Роман Мартынчев, Иван Морозов, Александр Островной, Максим Ткач, Виктория Урвачева, Сергей Филимонов, Влада Чуприянова, Анна Шандр, Екатерина Юдина.

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