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Происшествия11 января 2022 12:08

В аварии в Саратове пострадал четырёхлетний мальчик

Наталия Калинина
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Сегодня, 11 января, в аварии в Саратове пострадал четырёхлетний мальчик, об этом сообщает Госавтоинспекция Саратова

По предварительным данным, авария произошла в 9:50 напротив дома № 6 на Огородной. Автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с Hyundai I30.

В результате аварии пострадал четырехлетний мальчик из первой иномарки. После оказания помощи его отпустили домой.

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