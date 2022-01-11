Сегодня, 11 января, в аварии в Саратове пострадал четырёхлетний мальчик, об этом сообщает Госавтоинспекция Саратова
По предварительным данным, авария произошла в 9:50 напротив дома № 6 на Огородной. Автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с Hyundai I30.
В результате аварии пострадал четырехлетний мальчик из первой иномарки. После оказания помощи его отпустили домой.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.