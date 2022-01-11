Сегодня день рождения отмечает глава Следственного комитета по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня, 11 января, день рождения отмечает глава Следственного комитета по Саратовской области Анатолий Говорунов.
В 1996 году Анатолий Говорунов окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск МВД РФ. Затем он служил в армии, работал в налоговой полиции и отделе по борьбе с наркотиками.
С 2011 года Анатолий служил в ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем перешел в Следственный комитет Астраханской области. В августе 2020 года его назначили главой СУ СК РФ по Саратовской области.
Анатолий Говорунов получил нагрудный знак «Отличник следственных органов», а также медали «За заслуги» и «За безупречную службу» I степени и другие награды.
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