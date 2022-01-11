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Общество11 января 2022 11:37

Под охрану взяли историческое здание в Аткарске

Здание часто встречается на старинных открытках
Источник:kp.ru
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Под защиту в Саратовской области взят еще один памятник архитектуры. Им стал «Дом жилой» в городе Аткарске, построенный на рубеже XIX – XX веков.

Утверждены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения.

- Подписал постановление, устанавливающее зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, что определяет требования к реконструкции помещений и ограничивает строительство. Документ также определяет режимы использования земель. - сообщили председатель правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

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