В Вольске закрыли коронавирусный госпиталь

В связи со снижением заболеваемости коронавирусом в Саратовской области закрыли один из профильных госпиталей. Информацию подтвердил советник регионального министра здравоохранения Александр Колоколов.

Несколько дней назад в Вольске закрыли ковидный стационар. Причиной тому послужило снижение заболеваемости в муниципалитете. Колоколов отметил, что новых пациентов в городе будут либо лечить амбулаторно, либо везти в Саратов или Балаково:

- Никто без помощи не останется. И эту помощь можно оказывать в амбулаторных условиях. Тех, кто требуется в помощи в стационаре, мы, конечно, перевезем на наших машинах, на "скорых" в больницы,-

Напомним, сегодня глава ведомства Олег Костин высказался о наступающем омикроне. По словам министра, упор во время новой волны будет делаться как раз на амбулаторное лечение пациентов.

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