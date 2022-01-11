Фото: СУ СК по Саратовской области

В Балаково 72-летний пенсионер угорел насмерть в гараже. СУ СК региона сообщает о проведении доследственной проверки.

Вчера, 10 января, жительница Балакова заметила, что ее 72-летний отец, который ушел в гараж, долго не возвращается. Она пошла за ним в кооператив на улице Каштановой и обнаружила, что пенсионер лежит без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

Когда погибшего нашли, двигатель автомобиля, находящегося в гараже, был заведен. Специалисты полагают, что он отравился продуктами горения и умер. Идет установление всех обстоятельств случившегося.

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