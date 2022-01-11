В Энгельсе разберут мост через Сазанку

Этот небольшой мост очень важен для жителей юго-западной части Энгельса

Администрация Энгельса заявила о планах реконструкции мостового перехода через озеро Сазанка, расположенного по улице Лесозаводская недалеко от моста через Волгу.

Конкурс на разборку старого моста и установку нового размещен на сайте госзакупок. Стоимость работ объявлена в 70,8 млн рублей, оплачивать их будет бюджет города Энгельса. Окончание подачи заявок от строительных организаций назначено на 18 января.

Проектом работ планируется установка новых бетонных опор, новых пролетных конструкций, перил, освещения. Кроме этого, придется перекладывать заново кабели связи, электроэнергии и газопровод высокого давления, которые проходят по мосту.

Этот мостовой переход называемый местными жителями "желтый мост", длинной менее 25 метров очень важен с точки зрения выезда на улицу Лесозаводская, в сторону Саратова и обратно для жителей юго-западной части Энгельса.

Закрытие моста предполагается после заключения контракта и начала сезона строительных работ. Завершить стройку, согласно конкурсной документации, должны к 15 июля 2022 года.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.