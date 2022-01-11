Житель Аткарского района погиб из-за непотушенной сигареты

Сегодня, 11 января, житель Аткарского района Саратовской области погиб из-за непотушенной сигареты, об этом сообщает СУ СК региона.

Как мы писали ранее, пожар произошел рано утром в селе Земляные хутора. На улице Советской загорелся частный дом, где проживал 42-летний мужчина. Когда пожарные справились с огнем, то под завалами нашли обгоревшее тело хозяина жилья.

Эксперты полагают, что причиной гибели этого человека могла стать непотушенная сигарета. Однако точную причину установят только после судмедэкспертизы. Проводится доследственная проверка.

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