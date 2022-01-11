Пропавший во время проезда через Саратов мужчина благополучно вернулся домой. Сегодня, 11 января, об этом сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».

Домой вернулся живым 62-летний Виктор Евдокимов, который ранее пропал из поезда, выехавшего из Минеральных Вод. Его искали с 5 января.

Волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят их снять репосты.

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