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Общество11 января 2022 10:22

Пропавший во время проезда через Саратов мужчина благополучно вернулся домой

Живым нашли жителя Минеральных вод
Наталия Калинина
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Пропавший во время проезда через Саратов мужчина благополучно вернулся домой. Сегодня, 11 января, об этом сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».

Домой вернулся живым 62-летний Виктор Евдокимов, который ранее пропал из поезда, выехавшего из Минеральных Вод. Его искали с 5 января.

Волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят их снять репосты.

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