В сквере у министерства образования в Саратове продолжает висеть «Доска успехов молодежи» с ошибками

Доска Успехов молодежи у министерства образования области

В Сквере Первой учительницы у министерства образования Саратовской области по-прежнему не демонтированы щиты с орфографическими и грамматическими ошибками и опечатками. В этом сегодня, 11 января, убедился корреспондент «Комсомольской правды - Саратов».

Напомним, живой отклик в интернете получила ситуация с многочисленными ошибками на стендах, посвященных молодым успешным учащимся и студентам области. Кто признан виновником этого – чиновники не говорят.

В министерстве образования Саратовской области «КП-Саратов» подтвердили, что заказчиком «Доски успеха молодежи» были они, но ответственного за приемку стендов с ошибками не назвали.

При этом в пресс-службе минобраза заверили корреспондента «Комсомольской правды», что уже сегодня щиты с ошибками будут демонтированы и впоследствии заменены на новые. «Работу над ошибками» подрядчики проведут за свой счет.

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Сквер первой учительницы у министерства образования в Саратове

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