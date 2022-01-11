Главными проблемами Саратова в новогодние праздники стали нечищеный снег и коронавирус. Данные о популярных жалобах сегодня, 11 января, предоставил ЦУР.

Всего с 31 декабря по 9 января было проанализировано и отдано в работу 2 308 сообщений от жителей региона. Более 600 из них стали жалобами на нечищеные дороги. Около 400 касались вакцинации и лечения коронавируса.

Саратовцы также более 300 раз обращались к властям по вопросам благоустройства. Например, по очистке снега во дворах, работе катков, новогодним украшениям на улицах и вывозу мусора.

Активнее всего обращаются к чиновникам Саратов, Аткарский и Хвалынский районы.

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