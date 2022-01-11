Для жителей Саратова готовят тарифное меню за проезд в общественном транспорте. Таким образом городская администрация прокомментировала просьбу горожан уровнять стоимость проезда в общественном транспорте в Саратове и недавно присоединенных к нему населенных пунктах.

- Сейчас, по поручению Михаила Исаева, идет разработка нового тарифного меню для общественного транспорта в Саратовском районе. Поставлена задача снизить стоимость проезда за поездку на дальние расстояния, - пишут чиновники.

Напомним, ранее горожане создали на сайте Change.org петицию с просьбой сделать цены на маршруты из присоединенных к Саратову сел такими же, как в областном центре.

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