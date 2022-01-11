За сутки в Саратовской области от коронавируса скончались 11 человек

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В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 11 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В министерстве здравоохранения Саратовской области уточнили, что большинство среди погибших пациентов в ковид-госпиталях снова составили женщины.

- Скончались семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 47 до 86 лет. – сообщили в минздраве региона.

Таким образом, с начала пандемии в Саратовской области от коронавируса умер 5171 человек.

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