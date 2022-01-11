В Саратовской области начали готовиться к приходу омикрона и новой волны коронавируса

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин предупредил о надвигающейся новой волне коронавируса, вызванной новым штаммом омикрон.

Глава ведомства отметил, что штамм в первую очередь опасен превышающей предыдущие штаммы заразностью.

- Скорая помощь, как бы ее ни подготовили, при всем желании не успеет подъехать сразу ко всем. Врачи также не смогут прийти домой, но ни один больной не должен быть оставлен без контрольного внимания, - обозначил чиновник.

Костин заверил, что за несколько дней в регионе можно будет развернуть до пяти тысяч коек, но основную часть пациентов планируют лечить на дому. Для саратовцев подготовят памятки, в которых укажут симптоматику, рекомендации и возможные последствия перенесения COVID-19.

Министр также обозначил, что на особый контроль необходимо уже сейчас взять пациентов с сопутствующими заболеваниями:

- Надо заранее их выявить. Такие, как сахарный диабет. Подлечить. У нас есть время. Работают поликлиники, компьютерные томографы, лаборатории – все по ОМС бесплатно для населения при обращении. Единственное – у нас имеется дефицит кадрового потенциала, особенно первичного звена и особенно на периферии. Будем привлекать институт, волонтеров, студентов старших курсов для оказания нам помощи. Но – без всякой паники и ажиотажа, - отметил Костин.

Министр напомнил о важности вакцинации и ревакцинации. По его словам, сейчас ежедневно в стационары поступают около 80 человек, большая часть из них непривита.

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