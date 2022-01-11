Гостья из Волгограда с поддельным паспортом купила в Саратове iPhone 12

Жительница Волгограда купила в Саратове iPhone 12 с помощью поддельного паспорта. Правоохранителям удалось ее задержать.

Инцидент произошел в Ленинском районе Саратова. В августе прошлого года 46-летняя женщина оформила в магазине кредит на iPhone 12. Позже выяснилось, что представленный ей паспорт был поддельным. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

38-летнюю подозреваемую удалось задержать в Волгограде. Ранее не судимая женщина призналась, что купила поддельный документ в интернете. Приобретенный документ она продала неизвестным на рынке, а деньги потратила. Сейчас на находится под подпиской о невыезде.

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