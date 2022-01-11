В Саратовскую область на новогодние праздники приезжали 120 тысяч туристов

Хвалынский горнолыжный курорт

С 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года в туристической инфраструктуре Саратовской области насчитали 121 489 туристов. Это на 4% больше, чем в 2020 году, тогда область посетили 116 433 человека. Об этом «КП-Саратов» рассказали в комитете по туризму Саратовской области.

В пятерку лидеров по посещаемости в регионе вошли Хвалынский район, Саратов, Энгельсский, Балаковский и Вольский районы. При этом более 63,5 тысяч туристов предпочли посетить горнолыжные объекты.

Всего в праздники работали более 800 объектов структуры туризма: операторы, агентства, горнолыжные комплексы, турбазы, санатории, гостиницы, охотхозяйства и объекты рыбалки, конные клубы и объекты сельского туризма.

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