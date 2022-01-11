Сирота из Балакова не могла получить квартиру 13 лет, потребовалось вмешательство региональной прокуратуры для восстановления справедливости.

Девушка-сирота с 2008 года состояла в очереди на квартиру в региональном министерстве строительства и ЖКХ, однако никак не могла ее получить. Она обратилась в прокуратуру, чтобы получить положенное по закону жилье.

Суд удовлетворил требования прокурора и позволил заявительнице приобрести жилое помещение.

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