Шести районам Саратовской области выделили деньги на обеспечение водой

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Шесть районов Саратовской области получат десятки миллионов рублей на обеспечение водой населения.

Речь идет о территориях, где сегодня самые плохие показатели по воде:

Александрово-Гайский (44,4 млн рублей), Дергачевский (24,5 млн), Новоузенский (37 млн), Озинский (21,6 млн), Перелюбский (37,1 млн), Питерский (46,3 млн рублей).

Правительством области заключены соглашения с руководством районов о предоставлении субсидии на развитие водопроводных сетей в рамках областной программы. Об этом сообщили в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

Пока в программе только шесть этих районов, но планируется. что это только начало.

Расчет суммы субсидий производился исходя из суммы в 3 тысячи рублей на одного жителя.

Напомним, с инициативой создания такой программы выступил ранее Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

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