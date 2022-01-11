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Общество11 января 2022 7:52

В Саратове без холодной воды остались два поселка

Наталия Калинина
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Сегодня, 11 января, в Саратове без воды остались два поселка, об этом сообщает ООО «КВС».

«АМТОР» ведет ремонтные работы на электрических сетях, из-за чего обесточена водопроводная насосная станция. Без холодной воды остались поселки Соколовогорский и Новосоколовогорский.

Коммунальщики обещают дать воду к 13:00.

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