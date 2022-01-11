В Саратове ввели новый автобусный маршрут до инфекционной больницы

В Ленинском районе Саратова появится новый автобус, на котором можно будет добраться до недавно открывшейся инфекционной больницы. Постановление, сообщает сегодня, 11 января, пресс-служба городской администрации, подписал мэр Михаил Исаев.

Новому маршруту присвоили номер 78. Он будет следовать от площади Ленина (3-я Дачная) до новой инфекционной больницы в Елашнке. Схема движения на сегодняшний день неизвестна, начало курсирования – тоже.

Ранее через новую больницу пустили два маршрута: №№35 и 108.

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