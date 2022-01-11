Пожар в Аткарском районе

Сегодня, 11 января, в Саратовской области загорелись два сельских дома. Пожары произошли в Воскресенском и Аткарском районах, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

В Воскресенском районе пожар произошел около 3:00 в селе Славянка. Горел трехквартирный дом, который был полностью объят огнем. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. На тушение выезжали два пожарных расчета.

В 5:30 произошёл также пожар в Аткарском районе. Горел частный деревянный дом в селе Землянные Хутора. Площадь пожара составила 60 квадратных метра. В результате пожара погиб 45-летний мужчина. На тушение выезжали три экипажа.

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