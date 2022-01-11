Поддельные сертификаты угрожают здоровью сразу множества людей

Медик из Балашова продавала поддельные справки о вакцинации от коронавируса. Как сообщают в СУ СК региона, возбуждено уголовное дело.

У следователей появились вопросы к сотруднице районной больницы Балашова. По данным следствия, с 1 июля по 1 ноября 2021 года она выдала человеку поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 и внесла его данные в базу данных, хотя прививку он не делал. За это медик получила 12,5 тысяч рублей.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Напомним, это уже не первый случай появления в регионе поддельных сертификатов о вакцинации.

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