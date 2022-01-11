Чистка саратовской трассы

Сегодня, 11 января, улицы и дороги Саратовской области чистят 750 машин. Условия на дорогах остаются сложными из-за погоды. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства.

На расчистку дорог Саратова вышли 138 машин, в Энгельсе и Турковском районе их по 13. На посыпку дорог использовано 1238 тонн реагента.

Улицы в городах и селах области чистят 453 машин и 223 рабочих, за ночь израсходовано 1980 тонн песчаной смеси. На уборку федеральных трасс вышло 165 машин и 165 дорожников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.