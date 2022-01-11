В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 41,4 процента. Заболеваемость в основном растет среди взрослых, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
С 3 по 9 января в регионе было зарегистрировано 12015 случаев ОРВИ. Среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога. При этом в Саратове обнаружено 6054 случая ОРВИ, что выше эпидемического порога на 15,2 процента.
По мнению специалистов, снижению заболеваемости в детских возрастных группах способствовало разобщение детей в период зимних каникул.
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