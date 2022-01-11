В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 41,4 процента. Заболеваемость в основном растет среди взрослых, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 3 по 9 января в регионе было зарегистрировано 12015 случаев ОРВИ. Среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога. При этом в Саратове обнаружено 6054 случая ОРВИ, что выше эпидемического порога на 15,2 процента.

По мнению специалистов, снижению заболеваемости в детских возрастных группах способствовало разобщение детей в период зимних каникул.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.