На сегодня, 11 января, в Саратовской области еще 176 человек заразились коронавирусом. Таковы данные оперштаба.
Всего в регионе зарегистрировано 135 259 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 124 235 человек, за сутки — 376. В стационарах остаются 1 098 человек, на амбулаторном лечении еще 4 941.
В Саратове прибавилось 63 зараженных, в Энгельсском районе — 30, в Балаковском обнаружено еще 39 заболевших, а в Балашовском появились 15 новых пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 6;
- 7-14 лет – 14;
- 15-17 лет – 3;
- 18-29 лет – 16;
- 30-49 лет – 39;
- 50-64 лет – 50;
- 65 и старше – 48.
С пневмонией поступили 20 человек, с признаками ОРВИ — 155, без симптомов болезнь переносит один зараженный.
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