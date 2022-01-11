На сегодня, 11 января, в Саратовской области еще 176 человек заразились коронавирусом. Таковы данные оперштаба.

Всего в регионе зарегистрировано 135 259 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 124 235 человек, за сутки — 376. В стационарах остаются 1 098 человек, на амбулаторном лечении еще 4 941.

В Саратове прибавилось 63 зараженных, в Энгельсском районе — 30, в Балаковском обнаружено еще 39 заболевших, а в Балашовском появились 15 новых пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 6;

- 7-14 лет – 14;

- 15-17 лет – 3;

- 18-29 лет – 16;

- 30-49 лет – 39;

- 50-64 лет – 50;

- 65 и старше – 48.

С пневмонией поступили 20 человек, с признаками ОРВИ — 155, без симптомов болезнь переносит один зараженный.

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