Бюджет Саратовской области оказался на миллиард больше запланированного, об этом стало известно на совещании, которое вчера, 10 января, провел губернатор Валерий Радаев с зампредами и профильными министрами.

Выяснилось, что профицит бюджета Саратовской области в 2021 году составил около миллиарда рублей. Благодаря налогам и другим источникам удалось получить в бюджет на 16,8 миллиарда рублей больше, чем планировалось.

На 2022 год Саратовской области выделили 43,5 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов и госпрограмм. Планируется отремонтировать набережные в Саратове и Вольске, а также восемь медучреждений, и пять образовательных, девять объектов культуры, 12 дорог и другие важные точки.

В регионе также планируют выдать больше земли под выращивание овощей и картофеля. За зиму родились пять тысяч 200 телят.

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