Жители присоединенных к Саратову сел просят понизить плату за проезд

Жители присоединенных к Саратову сел Усть-Курдюмского муниципального образования просят понизить плату за проезд и признать пригородные маршруты городскими. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Некий Алексей Еширин обратил внимание на то, что жители населенных пунктов, ранее не входивших в Саратов, вынуждены платить за проезд почти в три раза больше, чем саратовцы, где стоимость проезда составляет 23 рубля. «Новый» саратовец просит устранить несправедливость и продлить городские маршруты №№ 90,2 до присоединенных сел.

Сейчас петицию подписали уже 105 человек.

Напомним, с 1 января к Саратову присоединили еще 54 населенных пункта. Таким образом его площадь превысила 2100 квадратных километров и сделала его вторым, после толицы, городом в России.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.