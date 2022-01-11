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Общество11 января 2022 4:58

Николай Панков принесет подарки детям, оставившим письма на «Елке желаний»

Наталия Калинина
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Николай Панков рассказал о планах на работу в округе и обещал, что принесет подарки детям, оставившим письма на «Елке желаний». Об этом он пишет в своем Телеграм-канале «Пара слов».

- На этой неделе работаем в Балаковском, Вольском, Воскресенском и Хвалынском районах. Продолжаю заниматься проблемой жилья для детей-сирот, а также ремонта школ, больниц и памятников культуры. Обязательно порадую детей, чьи письма снял с «Елки желаний», - заявил парламентарий.

Николай Панков также поблагодарил врачей, учителей, социальных работников и общественников Балаковского района.

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