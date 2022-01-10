Пробка на Вавилова

Сегодня вечером, 10 декабря, в Саратове машины не могут разъехаться из-за неубранных сугробов. Об этом сообщают КП-Саратов очевидцы.

На присланном читателем видео, можно наблюдать, как автомобили не могут разъехаться на Вавилова. Из-за сугробов дорога стала уже, что спровоцировало огромную пробку.

Горожане отмечают, что подобная картина наблюдается и на других улицах.

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