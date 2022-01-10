В Энгельсе в частном доме нашли тела загадочно погибших мужчин-ровесников

Следователи Энгельса начали проверку по факту обнаружения тел двух мужчин. Подробностями поделились в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, сегодня в частном доме на Тракторной нашли бездыханные тела 55-ти и 54-летнего мужчин. Прибывшие медики скорой констатировали смерть.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не заметили, но точную причину установят специалисты.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении СК.

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