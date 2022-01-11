В Саратовскую область пришло очередное потепление

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 11 января. В сравнении с последними днями, стало теплее.

В области облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, в некоторых районах – умеренный. Ветер веет с востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Термометры в течение дня покажут от 1 до 6 градусов ниже нуля, на севере – до -11°С. Местами туман, на дорогах гололед и гололедица.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-восточное. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 3 до 8 градусов холода, при прояснении – до -13°С. В остальном также, как и днём.

В Саратове сейчас -2°С. К 10 утра станет холоднее на два градуса, но днём обещают вновь 2-3 градуса мороза. Ночью шкала градусника упадёт до отметки в 6 градусов ниже нуля. Ветер восточной четверти – от 2 до 4 метров в секунду, редкие порывы – до 6 м/с. Пасмурно, снежно.

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