Пожилые супруги задохнулись в своей бане в Саратове

Стали известны подробности гибели четы пожилых супругов в своей бане в Волжском районе.

Тела 84-летнего мужчины и его 83-летней жены обнаружила их дочь, которая пришла их навестить. Не найдя родителей в доме. она зашла в баню и нашла там мертвых родителей.

Как сообщили в региональном СУ СКР, баня отапливалась котлом, работающем на газе. Помещение бани было сильно перетоплено.

- Признаков насильственной смерти на теле мужчины и женщины при внешнем осмотре не обнаружено, - уточнили в следкоме.

Сейчас рассматривается версия, что причиной смерти пожилых супругов стало отравление продуктами горения. Назначено судебно-медицинское исследование.

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