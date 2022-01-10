В Саратове за праздники задержали 58 пьяных водителей

Почти шесть десятков любителей прокатиться за рулем в пьяном виде задержали в Саратове за новогодние праздники

В Саратове за новогодние праздники задержали 58 нетрезвых водителей.

У 23 из них алкогольное опьянение за рулем подтвердилось впервые, а 11 человек были пойманы в таком виде за рулем повторно. Еще 24 водителя, которых подозревали в нетрезвой езде от медосвидетельствования отказались.

В городской автоинспекции предупреждали, что все праздничные дни наряды будут усилены и выявлять пьяных за рулем будут особенно рьяно.

В ГИБДД Саратова напомнили, что по действующему законодательству, если в водитель не успел совершить уголовного преступления, ему «светит» административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение приведет к уголовной ответственности.

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