В Саратове дольщики ЖК «Победа» начнут получать компенсации с 21 января

ЖК "Победа"

Обманутым дольщикам ЖК «Победа» начнут возвращать деньги с 21 января. Об этом сегодня, 10 января, пишут в своём Telegram-канале сторонники спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

На компенсации для 652 семей выделили 1 млрд и 189 млн рублей. Сейчас в колл-центре Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства ведут запись дольщиков для перечисления выплат.

В конце декабря, во время рабочей поездки, Володин призвал областных властей решить вопрос по последнему долгострою «Северный». Там есть задвоенные квартиры.

- Возьмите на ближайшее заседание областной Думы и вынесите решение о компенсации, Александр Сергеевич [Романов]. Кто мешает? Что «хорошо»? Ну посмотрите, из 78 домов у нас основная нагрузка легла на федеральный бюджет, но это хорошо, возможность есть. А вы со своей стороны что-то будете делать? У нас уже более 5 млрд компенсаций получили за счет средств федерального бюджета. Закройте эту проблему, там речь идет о небольших суммах. Найдите эти деньги и точку поставьте, - обозначил спикер нижней палаты российского парламента.

За несколько лет в регионе решили проблемы с 78 долгостроями, выплаты получили восемь тысяч пострадавших семей. Володин отметил, что основная нагрузка легла на федеральный бюджет.

За помощь в решении вопроса с дольщиками политик поблагодарил регионального прокурора Сергея Филипенко.

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