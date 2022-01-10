Собаки бросаются на людей

Жители Саратова пожаловались на агрессивных животных возле клуба Chelsea, об этом горожане пишут в группе «ЧП в Саратове» ВКонтакте.

По словам горожан, возле фитнес-клуба Chelsea по адресу Рабочая, 73 собралась группа агрессивных собак, которые бросаются на людей.

- Начиная с вечера, собираются по 10-15 собак и без остановки шумят и кидаются на людей, - пишут горожане.

В ответ на это сообщение, администрация Октябрьского района заявила о том, что можно оставить заявку на отлов животных по номеру телефона: 26-03-25.

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