Пожилые супруги погибли в своей бане в Саратове

Днем 10 января в Саратове в собственной бане погибли двое пожилых супругов.
ЧП произошло в Волжском районе на 2-ом проезде Столыпина. Здесь, во дворе частного дома в бане были обнаружены тела 84-летнего мужчины и 83-летней женщины.
На место происшествия выезжали сотрудники облспаса, полиции, сейчас там работают следователи СУ СКР.
Подробности случившегося устанавливаются.
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