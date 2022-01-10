Пожилые супруги погибли в своей бане в Саратове

Днем 10 января в Саратове в собственной бане погибли двое пожилых супругов.

ЧП произошло в Волжском районе на 2-ом проезде Столыпина. Здесь, во дворе частного дома в бане были обнаружены тела 84-летнего мужчины и 83-летней женщины.

На место происшествия выезжали сотрудники облспаса, полиции, сейчас там работают следователи СУ СКР.

Подробности случившегося устанавливаются.

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