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Происшествия10 января 2022 12:52

Пожилые супруги погибли в своей бане в Саратове

ЧП произошло в Волжском районе Саратов
Источник:kp.ru
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Днем 10 января в Саратове в собственной бане погибли двое пожилых супругов.

ЧП произошло в Волжском районе на 2-ом проезде Столыпина. Здесь, во дворе частного дома в бане были обнаружены тела 84-летнего мужчины и 83-летней женщины.

На место происшествия выезжали сотрудники облспаса, полиции, сейчас там работают следователи СУ СКР.

Подробности случившегося устанавливаются.

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