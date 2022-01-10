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Общество10 января 2022 12:35

Михаил Исаев поблагодарил коммунальщиков за чистку улиц и отчитал за дворы

В Саратове также отмечены перебои с работой транспорта вечером
Наталия Калинина
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Михаил Исаев поблагодарил коммунальщиков за чистку улиц и отчитал за дворы. В Саратове также отмечены перебои с работой транспорта в темное время суток. Таковы результаты совещания, проведенного главой города по итогам праздников.

По словам главы города, коммунальщики хорошо справились с устранением последствий прошедших снегопадов. Уборка дворовых территорий подверглась жесткой критике, как и работа общественного транспорта в вечернее время. Ответственным лицам поручили исправить ситуацию.

Также в ходе совещания Михаил Исаев напомнил о значимых проектах на 2022 год и обсудить их с общественниками.

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