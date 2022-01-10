В Саратове 26-летнего африканца «обули» мошенники

Пошел бы на рынок - там не обманут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Африканского студента одного из саратовских вузов обманули мошенники, когда он захотел купить кроссовки.

Объявление о продаже обуви 26-летний гражданин ЮАР нашел в соцсетях и написал продавцу. Тот предоставил ему номер банковской карты для оплаты товара, на которую африканец перечислил 4800 рублей. С тех пор продавец исчез и перестал выходить на связь, а студент пошел объяснять ситуацию в Октябрьский РОВД.

Выручать деньги иностранца в командировку в Белогородскую область в рамках уголовного дела отправились сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Саратову.

Там в полицию доставили подозреваемого - 22-летнего жителя Москвы. Ранее судимый мужчина рассказал, что деньги уже потратил. На время расследования его отпустили под обязательство о явке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.