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Происшествия10 января 2022 12:27

В Саратове 26-летнего африканца «обули» мошенники

Юный африканец в Саратове попался на удочку мошенника при покупке обуви в соцсети
Источник:kp.ru
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Пошел бы на рынок - там не обманут

Пошел бы на рынок - там не обманут

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Африканского студента одного из саратовских вузов обманули мошенники, когда он захотел купить кроссовки.

Объявление о продаже обуви 26-летний гражданин ЮАР нашел в соцсетях и написал продавцу. Тот предоставил ему номер банковской карты для оплаты товара, на которую африканец перечислил 4800 рублей. С тех пор продавец исчез и перестал выходить на связь, а студент пошел объяснять ситуацию в Октябрьский РОВД.

Выручать деньги иностранца в командировку в Белогородскую область в рамках уголовного дела отправились сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Саратову.

Там в полицию доставили подозреваемого - 22-летнего жителя Москвы. Ранее судимый мужчина рассказал, что деньги уже потратил. На время расследования его отпустили под обязательство о явке.

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