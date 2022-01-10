В Саратовской области появятся 6 новых ФАПов

В Саратовской области развивается медицинская инфроструктура

В Саратовской области появятся 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), об этом сообщил губернатор Валерий Радаев в своем Instagram.

В 2020 году в отдаленных населенных пунктах региона были оборудованы 34 новых пункта. В 2021 появились ещё 10 современных модульных медицинских кабинетов. В наступившем 2022 году планируется создать еще шесть таких пунктов.

- Пациенты должны чувствовать себя комфортно при посещении поликлиник и ФАПов, - заявил губернатор в социальной сети.

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