Масштабный ремонт ДК запланирован в Саратовской области

В Саратовской области 50 домов культуры вошли в программу по ремонту на 2022 год, об этом пишет в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

В регионе сформирован список из 50 домов культуры, которые планируется отремонтировать в 2022 году. Из бюджета области на реализацию программы будет выделено более 74 миллиона рублей. Программа была ранее предложена Спикером ГД Вячеславом Володиным.

В перечень на 2022 год включены в основном сельские дома культуры. Особенно много из них нуждаются в ремонте крыши. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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