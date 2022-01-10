Саратов от снега чистят более 200 машин

Сегодня, 10 января, на уборку улиц Саратова от снега вышли более 200 машин, об этом сообщает городская администрация.
Улицы убирают 208 машин и 204 рабочих. Вместе с тем в социальных сетях регулярно появляются жалобы на плохо убранные участки.
За сутки из города вывезли свыше пяти тысяч кубометров снега.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.