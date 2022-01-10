Саратов от снега чистят более 200 машин

Сегодня, 10 января, на уборку улиц Саратова от снега вышли более 200 машин, об этом сообщает городская администрация.

Улицы убирают 208 машин и 204 рабочих. Вместе с тем в социальных сетях регулярно появляются жалобы на плохо убранные участки.

За сутки из города вывезли свыше пяти тысяч кубометров снега.

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