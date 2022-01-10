В Саратове мать ребенка-инвалида отсудила компенсацию за купленные лекарства. После вмешательства прокуратуры женщина смогла вернуть потраченные средства.

Жительница Волжского района Саратова имеет сына-инвалида. Мальчику положено пожизненное обеспечение лекарствами за счет федерального и областного бюджетов. Однако положенные препараты мальчик не получал и женщине пришлось купить их за свой счет.

Мать ребенка-инвалида обратилась в прокуратуру, а надзорное ведомство подало заявление в суд. После этого понесенные расходы саратовчанке компенсировали.

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