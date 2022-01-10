На 3-й Дачной уберут мешающие скоростному трамваю рынки

Павильоны с 3-й Дачной будут убирать

Арбитражный суд Саратовской области отказал ООО «Александрия» в иске к администрации Саратова, которая отказала в дальнейшем предоставлении в аренду участка в 2,2 га на 3 Дачной (адрес - пл. им. Ленина В.И., д.1А)

В середине 2021 года мэрия уведомила предпринимателей, что принято решение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд – строительства линии скоростной трамвайной линии от Мирного переулка до 6-й Дачной в Ленинском, Кировском и Фрунзенском районах города Саратова. Линия пройдет в том числе, по территории, которая занята сейчас торговыми павильонами вдоль рельсов трамвая №3.

У арендатора земельных участков - ООО «Александрия», которое называют аффилированном владельцу «Элвис-Центра» Александру Росличенко, есть возможность обжаловать решение суда первой инстанции.

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