Лестница в Заводском районе Саратова
Жителям Саратова пришлось покорять ледяной «Эверест» в Заводском районе. Горожане пожаловались на нечищеные тротуары в социальных сетях.
Горожанка, выложила фото заледеневшей лестницы и пояснила, что она расположена в районе домов 149-151 на Огородной.
- Как Эверест… гололёд мешает взобраться,- пишет недовольная жительница Саратова.
Сообщение не осталось незамеченным МБУ «Служба благоустройства города». Коммунальщики обещали убрать наледь и посыпать лестницу реагентами в течение трех суток.
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