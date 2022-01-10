Лестница в Заводском районе Саратова

Жителям Саратова пришлось покорять ледяной «Эверест» в Заводском районе. Горожане пожаловались на нечищеные тротуары в социальных сетях.

Горожанка, выложила фото заледеневшей лестницы и пояснила, что она расположена в районе домов 149-151 на Огородной.

- Как Эверест… гололёд мешает взобраться,- пишет недовольная жительница Саратова.

Сообщение не осталось незамеченным МБУ «Служба благоустройства города». Коммунальщики обещали убрать наледь и посыпать лестницу реагентами в течение трех суток.

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