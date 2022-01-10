Саратовцев предупредили о туманах и снегопадах в первую рабочую неделю

Сегодня, 10 января, синоптик саратовского гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов» о погоде в облцентре на эту неделю. Подробнее о погоде в области читайте тут. Первая рабочая неделя обещает быть морозной.

В Саратове в ближайшие сутки ожидается небольшой снег. Ночью – 6-8 холода, днём – минус 3-5. В среду ночью обещают 3-5 мороза, днём – 1-3 холода, сильный снег. В четверг ночью около -10°С, днём – минус 7-9.

В ночь с четверга на пятницу ожидается до -14-16, Днём – минус 3-5. Большую часть недели ветер будет юго-восточным – 4-9 метров в секунду, в пятницу сменит направление на западную четверть, порывы – до 15-18 м/с. Пасмурно, туманно.

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